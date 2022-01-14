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Суд арестовал подозреваемого в изнасиловании 15-летней дочери сожительницы омича

Под стражей злоумышленник проведёт два месяца. Мужчину задержали практически сразу после преступления, он пытался спрятаться от правоохранителей на дереве.

14 января, 06:15

Арестованный © VK / "Вести. Омск"

Суд арестовал жителя Омска, которого подозревают в изнасиловали 15-летней дочери сожительницы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на областную прокуратуру.

"Советский районный суд, согласившись с позицией прокурора, избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Мычал в ответ: Изнасиловавший 15-летнюю дочь сожительницы омич не смог объяснить, за что задержан

Мычал в ответ: Изнасиловавший 15-летнюю дочь сожительницы омич не смог объяснить, за что задержан

Напомним, мужчина после совершённого преступления попытался спрятаться от полиции на дереве. Известно, что 38-летний подозреваемый ранее был судим восемь раз за кражи. В беседе с Лайфом соседи назвали омича работягой и наркоманом. По словам местных жителей, мужчина иногда выпивал, а при задержании полицейскими вёл себя неадекватно.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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