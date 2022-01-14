Суд арестовал подозреваемого в изнасиловании 15-летней дочери сожительницы омича

Суд арестовал жителя Омска, которого подозревают в изнасиловали 15-летней дочери сожительницы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на областную прокуратуру.

"Советский районный суд, согласившись с позицией прокурора, избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, мужчина после совершённого преступления попытался спрятаться от полиции на дереве. Известно, что 38-летний подозреваемый ранее был судим восемь раз за кражи. В беседе с Лайфом соседи назвали омича работягой и наркоманом. По словам местных жителей, мужчина иногда выпивал, а при задержании полицейскими вёл себя неадекватно.