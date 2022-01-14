Предварительной причиной крушения легкомоторного самолёта в Алтайском крае названа ошибка пилота
Двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Один из пассажиров получил полёт в подарок от жены на 34-летие.
Легкомоторный самолёт, потерпевший крушение в Старобелокурихе © ГУ МЧС по Алтайскому краю
Предварительной версией крушения легкомоторного самолёта "Аэропракт-22" у села Старобелокуриха в Алтайском крае, при котором пострадало два человека, названа ошибка пилотирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.
Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Западно-Сибирская транспортная прокуратура по факту авиапроисшествия проводит проверку.
Напомним, что самолёт "Аэропракт А-22", выполнявший экскурсионный полёт, потерпел крушение в районе аэродрома села Старобелокуриха в Алтайском крае. Двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Ранее Лайф сообщал, что пассажир рухнувшего в Алтайском крае самолёта получил полёт в подарок от жены. Мужчина отметил своё 34-летие буквально пять дней назад. В результате происшествия он получил травмы средней степени тяжести.
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