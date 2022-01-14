Предварительной причиной крушения легкомоторного самолёта в Алтайском крае названа ошибка пилота

Предварительной версией крушения легкомоторного самолёта "Аэропракт-22" у села Старобелокуриха в Алтайском крае, при котором пострадало два человека, названа ошибка пилотирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Западно-Сибирская транспортная прокуратура по факту авиапроисшествия проводит проверку.