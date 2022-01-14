Депутат Бундестага Быстрон назвал условие признания "Спутника V" в Европе

Если бы антиковидные вакцины оценивали с медицинской точки зрения, "Спутник V" уже давно был бы признан в Европе, заявил "Известиям" немецкий парламентарий Пётр Быстрон.

Депутат фракции "Альтернатива для Германии" в Бундестаге уверен, что EMA (Европейское агентство по лекарственным средствам) пока не выдало разрешения на использование российской разработки по экономическим соображениям.

"Оно (агентство. — Прим. Лайфа) защищает рынок, чтобы крупные западные фармацевтические компании могли продавать свои препараты без конкуренции. Кроме того, оно не хочет обеспечить приток иностранной валюты в Россию", — указал Быстрон.

На вопрос одобрения антиковидной вакцины влияет и политика, добавил парламентарий. Процедуру постепенной экспертизы в ЕМА "Спутник V" проходит с марта 2021-го.