Генсек НАТО Столтенберг заявил о готовности поддержать Украину в случае эскалации
Глава Североатлантического альянса отметил, что Незалежная — очень ценный партнёр и организация помогает ей с "фундаментальным правом на самооборону".
Йенс Столтенберг. Фото © ТАСС / EPA
НАТО будет готово поддержать Украину в случае эскалации, но обязательства организации относятся только к защите её стран-участниц. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в беседе с итальянской газетой La Repubblica.
"Украина — очень ценный партнёр. Мы помогаем ей с её фундаментальным правом на самооборону. Мы оказываем поддержку — в частности США, Великобритания и Турция — в предоставлении снаряжения и подготовке. Но Киев не союзник НАТО. Обязательство защищать всех союзников действует только для союзников", — сказал Столтенберг.
Кроме того, отвечая на вопрос, будет ли альянс вынужден "начать войну в Восточной Европе" в случае эскалации, генсек НАТО заявил, что подобная ситуация будет стратегической ошибкой России и грозит серьёзными последствиями в плане политических, экономических и финансовых санкций.
Ранее Сенат США опубликовал законопроект о санкциях против Путина и российских банков. Авторы назвали документ сигналом о готовности добиться "разрушительных последствий" для экономики РФ в случае эскалации в Незалежной. В Кремле уже заявили, что санкции США против президента России стали бы запредельным шагом, который можно сравнить с разрывом отношений. А посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что звучащие в Капитолии призывы ввести санкции против руководства России провокационны и бесперспективны. За требованиями законодателей "побольнее наказать" РФ кроется попытка воздействовать на Москву на фоне ведущихся переговоров по евробезопасности, объяснил дипломат.
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