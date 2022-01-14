Генсек НАТО Столтенберг заявил о готовности поддержать Украину в случае эскалации

НАТО будет готово поддержать Украину в случае эскалации, но обязательства организации относятся только к защите её стран-участниц. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в беседе с итальянской газетой La Repubblica.

"Украина — очень ценный партнёр. Мы помогаем ей с её фундаментальным правом на самооборону. Мы оказываем поддержку — в частности США, Великобритания и Турция — в предоставлении снаряжения и подготовке. Но Киев не союзник НАТО. Обязательство защищать всех союзников действует только для союзников", — сказал Столтенберг.