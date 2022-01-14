Новаку Джоковичу снова аннулировали австралийскую визу

Как заявил политик, такое решение было принято в интересах общества. Таким образом, серб будет депортирован из страны и не сможет принять участие в первом турнире Большого шлема в сезоне — Australian Open.

Ранее Лайф сообщал, что в начале января Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна, куда он прибыл для участия в первом турнире Большого шлема нынешнего сезона Australian Open. Представители команды сербского спортсмена запросили тип австралийской визы, который не выдаётся обладателям медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции. 10 января Австралийский федеральный суд в Мельбурне удовлетворил апелляцию Джоковича, оспорившего аннулирование своей визы и решение о депортации, принятое погранслужбой страны.