Внезапная проверка боеготовности начата в войсках Восточного военного округа

В войсках Восточного военного округа (ВВО) началась внезапная проверка боевой готовности в рамках подготовки к будущим стратегически командно-штабным учениям "Восток-2022". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

"В Вооружённых силах РФ продолжаются плановые мероприятия зимнего периода обучения войск. В рамках подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения "Восток-2022" в войсках Восточного военного округа проводится внезапная проверка боевой готовности", — уточили в министерстве.

Также в Минобороны добавили, что войскам на территории округа предстоит отработать широкий спектр задач по организации всестороннего обеспечения, а также провести контрольные и зачётные упражнения по боевой подготовке с тактическими учениями и стрельбой на полигонах.

Уточняется, что воинские части будут приведены в высшую степень боевой готовности, выходя в районы отработки учений. Ряд воинских соединений совершат марши на незнакомые полигоны для выполнения учебно-боевых задач.

На грядущих учениях особое внимание уделят транспортной инфраструктуре, оценив её способность перебрасывать войска в установленные сроки, указали в ведомстве.

"Проводимые мероприятия позволят оценить готовность войск Восточного военного округа к выполнению задач по предназначению после перегруппировки на большие расстояния по территории РФ", — добавили в министерстве.