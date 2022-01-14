В Токио заявили о новом ракетном запуске КНДР в сторону Японского моря
Ракета, предположительно, уже упала, сообщила береговая охрана Страны восходящего солнца.
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КНДР совершила очередной ракетный запуск в сторону акватории Японского моря. Об этом сообщила береговая охрана Японии. При этом отмечается, что ракета могла быть баллистической, на что также указали кабмин и Минобороны Страны восходящего солнца.
Как пояснила японская береговая охрана, ракета КНДР, вероятно, уже упала, но точное место сейчас выясняется. Там также призвали находящиеся в акватории Японского моря корабли не приближаться к обломкам ракеты в случае их обнаружения. Отметим, что это уже третий ракетный пуск Пхеньяна в этом году.
Ранее Лайф рассказывал, что КНДР сообщила об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты 11 января. За ними лично наблюдал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Снаряд пролетел тысячу километров и точно поразил цель, сообщили в Пхеньяне.
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