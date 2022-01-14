Турчак объяснил предложение ЕР отложить рассмотрение законопроекта о ковид-сертификатах

"Единая Россия" предложила отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом рассказал секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

По его словам, этот документ и поправки к нему разрабатывались на фоне распространения штамма "дельта", или четвёртой волны коронавируса.

"На сегодняшний день мы видим, что происходит во всём мире. Можем прогнозировать определённое развитие событий по этому сценарию — он связан с новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон", — подчеркнул Турчак.

Изучив ситуацию, "Единая Россия" решила предложить отложить рассмотрение законопроекта, объяснил секретарь генсовета ЕР.

"Сейчас все силы должны быть сконцентрированы на самой главной задаче — помощи гражданам, пенсионерам, одиноко проживающим людям, многодетным семьям. Собственно на том, чем "Единая Россия" занималась все два пандемийных года", — добавил он.