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Турчак объяснил предложение ЕР отложить рассмотрение законопроекта о ковид-сертификатах

По словам секретаря генсовета партии, сейчас все силы необходимо сосредоточить на главной задаче — помощи людям.

14 января, 08:05

Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

"Единая Россия" предложила отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом рассказал секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

По его словам, этот документ и поправки к нему разрабатывались на фоне распространения штамма "дельта", или четвёртой волны коронавируса.

"На сегодняшний день мы видим, что происходит во всём мире. Можем прогнозировать определённое развитие событий по этому сценарию — он связан с новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон", — подчеркнул Турчак.

Изучив ситуацию, "Единая Россия" решила предложить отложить рассмотрение законопроекта, объяснил секретарь генсовета ЕР.

"Сейчас все силы должны быть сконцентрированы на самой главной задаче — помощи гражданам, пенсионерам, одиноко проживающим людям, многодетным семьям. Собственно на том, чем "Единая Россия" занималась все два пандемийных года", — добавил он.

Голикова: За сутки в России выявили 23 820 новых случаев коронавируса

Голикова: За сутки в России выявили 23 820 новых случаев коронавируса

Ранее Лайф рассказывал, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах из-за омикрон-штамма. Инициативу поддержали в правительстве и "Единой России". По её словам, документ готовился как мера реагирования на распространение штамма "дельта", но "омикрон" предлагает новые вызовы.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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