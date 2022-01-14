Турчак объяснил предложение ЕР отложить рассмотрение законопроекта о ковид-сертификатах
По словам секретаря генсовета партии, сейчас все силы необходимо сосредоточить на главной задаче — помощи людям.
Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
"Единая Россия" предложила отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом рассказал секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.
По его словам, этот документ и поправки к нему разрабатывались на фоне распространения штамма "дельта", или четвёртой волны коронавируса.
"На сегодняшний день мы видим, что происходит во всём мире. Можем прогнозировать определённое развитие событий по этому сценарию — он связан с новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон", — подчеркнул Турчак.
Изучив ситуацию, "Единая Россия" решила предложить отложить рассмотрение законопроекта, объяснил секретарь генсовета ЕР.
"Сейчас все силы должны быть сконцентрированы на самой главной задаче — помощи гражданам, пенсионерам, одиноко проживающим людям, многодетным семьям. Собственно на том, чем "Единая Россия" занималась все два пандемийных года", — добавил он.
Ранее Лайф рассказывал, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах из-за омикрон-штамма. Инициативу поддержали в правительстве и "Единой России". По её словам, документ готовился как мера реагирования на распространение штамма "дельта", но "омикрон" предлагает новые вызовы.
Комментариев: 0