Тайный протекторат: Как Запад поделил Украину на зоны влияния, а Лондон превращает Одессу в пиратский полигон Журналист Герман Куликовский — о строительстве британской военной базы в Одессе, обучении солдат, морпехов и разведки. 12 января, 21:40 Фото © Shutterstock

Военное присутствие НАТО на Украине в настоящее время является лейтмотивом разрастающегося кризиса, который грозит военным столкновением. И если деятельность ВС США освещается довольно широко, то миссия Великобритании носит точечный и прагматичный характер.

С 2015 года на Украине развёрнута учебно-тренировочная миссия Orbital, под видом которой и происходит строительство военной инфраструктуры и работа инструкторов и ЧВК Великобритании. Только за 2020 год британцы подготовили 18 000 военнослужащих и почти 4000 военных инструкторов. Украина успела принять 2500 специалистов из Соединённого Королевства. Известно, что это прикрытие Великобритания продлила официально до марта 2023 года. А за предыдущие пять лет с начала действия миссии были проведены курсы по организации работы командира взвода, сержант-лидера, разведки и оборонительных действий в городских условиях; подготовка украинских военнослужащих к ведению боевых действий в различных условиях и приведение подразделений ВСУ в соответствие со стандартами НАТО. Помимо этого, советники Великобритании и США проводили для военнослужащих Украины семинар по вопросам кибербезопасности.

В Одессе на базе ВМБ "Юг" работали школы подготовки украинских водолазов. Обучение осуществляли инструкторы из состава элитного подразделения Special Boat Service, где большая часть выпускников — специалисты из 801-го отряда борьбы с диверсионными силами и средствами. То есть британцы с 2019 года принялись активно натаскивать ещё и украинский морской спецназ.

Не стоит забывать и об учениях Warrior Watcher, задача которых — научить оценивать защищённость критических объектов инфраструктуры, в основном относящихся к аэродромной сети. Если изначально тренировки касались южных авиабаз Кульбакино (Николаевская область) и Мелитополь (Запорожская область), то затем распространились на центральную часть страны и были проведены в Василькове Киевской области.

Стоит отметить, что военное присутствие других иностранных государств в Одессе весьма эпизодическое, несмотря на стратегическую важность порта. Поэтому, опираясь на результаты работы миссии Orbital, Лондону оставалось лишь расширить действующий формат, о чём и было объявлено. Ещё в апреле британское издание Express сообщало, что с началом проверки боевой готовности ВС РФ в Киевской области была развёрнута группа в составе подразделений разведки и РЭБ (Royal Signals) и спецназа Special Air Service (SAS).

14 ноября министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о формировании в соответствии с решением правительства сводного подразделения британских военнослужащих численностью до 600 человек для отправки на Украину в случае эскалации напряжённости в российско-украинских отношениях. В связи с этим в 36-часовой готовности к переброске находятся 400 военнослужащих из состава 16-й отдельной воздушно-штурмовой бригады и оперативная группа Special Air Service численностью до 200 человек.

Бойцы SAS в представлении не нуждаются — это подразделение одно из наиболее боеспособных среди сил специальных операций. А вот военнослужащие 16-й бригады были на Украине относительно недавно. В сентябре 2020 года около 200 бойцов соединения приняли участие в украинских учениях "Объединённые усилия" и осуществили высадку парашютным способом на полигоне севернее Николаева. В дальнейшем подразделение совместно с украинскими военными отработало ведение оборонительных действий и переход в контрнаступление с форсированием водной преграды.

В дальнейшем этот сценарий был положен в основу учений "Казацкая булава", которые впервые были проведены в июле прошлого года на полигоне Широкий Лан в Николаевской области. В них участвовали подразделения 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, проходившей курс боевого слаживания перед отправкой на юго-восток Украины, а также батальон Королевского шотландского полка, который дежурил в составе совместной группы высокой готовности НАТО.

Для переброски подразделений британцы впервые задействовали инфраструктуру порта Оливия близ Николаева. Примечательно, что с 2020 года последний был передан в концессию на 35 лет катарской компании QTerminals. При этом Катар — бывшая британская колония, является одним из крупнейших инвесторов в экономику Великобритании.

Вывод можно сделать однозначный: Украина становится плацдармом, где уже фактически организовано постоянное передовое присутствие военнослужащих НАТО, которые даже разделены на некое подобие "зон ответственности". Великобритания устанавливает "протекторат" над южной частью Украины и берёт под контроль портовую инфраструктуру.

Так, в марте 2021 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил новую стратегию оборонной и внешней политики до 2030 года, в которой отдельно отмечается помощь Украине и развитие её военного потенциала. Россия в данном документе названа одной из главной угроз для безопасности Великобритании. Уже в апреле между Украиной и Великобританией заключено соглашение о расширении учебно-тренировочной операции Orbital, что создаёт дополнительные возможности для развития Вооружённых сил Украины.

21 июня прошлого года в Одессе на борту ракетного эсминца Defender Киев и Лондон подписали меморандум, предусматривающий, кроме всего прочего, строительство двух новых военно-морских баз в Очакове и Бердянске при поддержке Великобритании. Документ предусматривал постройку для ВМС Украины шести ракетных катеров, покупку и модернизацию двух тральщиков типа Sandown.

Для этого британской стороной предоставлялся кредит на сумму 1,25 млрд фунтов стерлингов (1,7 млрд долларов США) сроком на 10 лет. Работы же взялась выполнять британская компания Babcock International Group. Примечательно, что это предприятие испытывает значительные финансовые затруднения. Судя по всему, британское правительство решило таким образом за счёт Украины удержать его на плаву. Ну и, конечно же, "немного" обогатиться на доверчивости Киева. А через два дня британский эсминец совершил провокацию в отношении России. Спустя несколько месяцев объём финансирования вырос до 2,3 млрд долларов со сроком кредитования до десяти лет, постройка ракетных катеров увеличилась до восьми ракетных катеров.

Если рассматривать Украину как плацдарм НАТО в Европе, то в качестве ролевой модели стоит обратить внимание на Грузию, которая из-за своего географического положения давно стала опорной базой альянса. С 2014 года инструкторская поддержка обеспечивается в рамках Основного пакета сотрудничества НАТО – Грузия (SNGP). А с октября 2021-го введена в действие новая программа по подготовке местных сил обороны — "Инициатива по усилению обороны Грузии" (GDDEI).

Она пришла на смену старой программе, которая позволила перевести вооружённые силы на батальонную структуру, что было более удобно для привлечения грузинских подразделений к миссиям в составе Сил быстрого реагирования НАТО (NRF).

Теперь её главные цели — подготовка бригад и совершенствование территориальной обороны, она предусматривает также и укрепление военного сотрудничества за счёт организации визитов боевых кораблей ВМС США, увеличение количества совместных учений.

Основной объект НАТО на территории Грузии — Объединённый центр подготовки и оценки НАТО – Грузия (JTEC), штаб которого размещён в населённом пункте Крцаниси (10 километров к югу от Тбилиси), а инструкторы действуют по всей стране. В основном на полигоне Вазиани.

Головной болью грузинского руководства остаётся вопрос строительства глубоководного порта Анаклиа, который был бы способен принимать все типы боевых кораблей ОВМС альянса. Инфраструктурным проектом занимался "Консорциум развития Анаклии" с американским бэкграундом — компании "Конти интернешнл" (Conti International, США) и "ТБС холдинг" (ТВС Holding, Грузия). Однако выполнить свои обязательства он не смог, и тендер был аннулирован грузинским правительством. Примечательно, что подрядчиком изначально должна была выступить компания Anaklia IEP Holding, генеральным директором которой является английский инвестор грузинского происхождения Теймураз Карчава. Да и в целом ещё в 2015 году проект связывался с китайско-британскими финансовыми группами, которые намеревались извлечь выгоду из сделки по строительству крупного инфраструктурного узла "Нового шёлкового пути".

Таким образом, анализ военного присутствия Великобритании на Украине показывает, что оно эволюционирует от номинального нахождения военных инструкторов и демонстрации флага к полноценному проецированию силы на регион, что наверняка является частью долгосрочного стратегического плана Лондона. В ближайшие годы усилия будут направлены на обеспечение базирования передовых сил, которые будут отвечать за контроль над морскими коммуникациями.

Авторы Герман Куликовский