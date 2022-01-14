В Иркутской области поймали подозреваемого в убийстве 25-летней девушки
Тело погибшей обнаружили в комнате местного общежития два дня назад. Позже эксперты установили, что её смерть носит криминальный характер.
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В Усть-Илимске Иркутской области задержали 24-летнего парня, которого подозревают в убийстве 25-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
"Вечером 12 января в одной из комнат общежития, расположенного на улице Наймушина, было обнаружено тело 25-летней девушки. Кроме того, установлено, что из комнаты похищено имущество потерпевшей", — говорится в релизе.
Отмечается, что после экспертизы выяснилось, что её смерть носит криминальный характер. Правоохранители установили личность подозреваемого, им оказался 24-летний уроженец Братска, который не так давно стал жить в общежитии, где и случилась трагедия. Сейчас молодой человек задержан, решается вопрос о его аресте. Кроме того, в комнате подозреваемого нашли и изъяли похищенные вещи.
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