В Иркутской области поймали подозреваемого в убийстве 25-летней девушки

В Усть-Илимске Иркутской области задержали 24-летнего парня, которого подозревают в убийстве 25-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"Вечером 12 января в одной из комнат общежития, расположенного на улице Наймушина, было обнаружено тело 25-летней девушки. Кроме того, установлено, что из комнаты похищено имущество потерпевшей", — говорится в релизе.

Отмечается, что после экспертизы выяснилось, что её смерть носит криминальный характер. Правоохранители установили личность подозреваемого, им оказался 24-летний уроженец Братска, который не так давно стал жить в общежитии, где и случилась трагедия. Сейчас молодой человек задержан, решается вопрос о его аресте. Кроме того, в комнате подозреваемого нашли и изъяли похищенные вещи.