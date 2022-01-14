Глава МИД ФРГ Бербок подтвердила планы посетить Москву на следующей неделе

Глава МИД Германии Анналена Бербок подтвердила планы посетить Москву на следующей неделе, отметив, что участие представителей ЕС в разных переговорных форматах с РФ очень важно для Европы. Нужно избежать эскалации вокруг Украины, заявила она во время пресс-подхода во французском Бресте, трансляция которого велась на сайте Еврокомиссии.

"Я на следующей неделе поеду в Москву, чтобы поддерживать переговоры по всем возможным каналам. <...> Лично для меня важно, чтобы мы интенсивно использовали все каналы", — отметила Бербок.