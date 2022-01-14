Глава МИД ФРГ Бербок подтвердила планы посетить Москву на следующей неделе
Министр иностранных дел Германии отметила, что визит запланирован для поддержания переговоров "по всем возможным каналам".
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок © Instagram / abaerbock
Глава МИД Германии Анналена Бербок подтвердила планы посетить Москву на следующей неделе, отметив, что участие представителей ЕС в разных переговорных форматах с РФ очень важно для Европы. Нужно избежать эскалации вокруг Украины, заявила она во время пресс-подхода во французском Бресте, трансляция которого велась на сайте Еврокомиссии.
"Я на следующей неделе поеду в Москву, чтобы поддерживать переговоры по всем возможным каналам. <...> Лично для меня важно, чтобы мы интенсивно использовали все каналы", — отметила Бербок.
Как ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с коллегой из ФРГ 18 января в Москве.
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