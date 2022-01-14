Боррель заявил о планах Евросоюза активно участвовать во всех переговорах РФ и Запада
Глава евродипломатии заверил, что Брюссель будет представлен на всех будущих консультациях.
Фото © ТАСС / AP / Thibault Camus
Евросоюз намерен принимать активное участие во всех будущих переговорах России и Запада. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на неформальной встрече глав МИД ЕС во французском Бресте.
"Есть впечатление, что Россия не хочет слишком долго вести переговоры, но будьте уверены, что Европа будет представлена на всех будущих консультациях", — подчеркнул он.
Ранее, 10 января, в Женеве прошли консультации России и США. Переговоры продолжались семь с половиной часов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". Тем не менее представитель Госдепа на консультациях в Женеве отказалась "закрывать дверь в НАТО для какой-либо страны". А 12 января в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Переговоры длились больше четырёх часов. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой.
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