Боррель заявил о планах Евросоюза активно участвовать во всех переговорах РФ и Запада

Евросоюз намерен принимать активное участие во всех будущих переговорах России и Запада. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на неформальной встрече глав МИД ЕС во французском Бресте.

"Есть впечатление, что Россия не хочет слишком долго вести переговоры, но будьте уверены, что Европа будет представлена на всех будущих консультациях", — подчеркнул он.