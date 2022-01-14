Новый министр информации Казахстана Умаров отверг обвинения в русофобии

Аскар Умаров, занявший в новом Правительстве Казахстана пост министра информации и общественного развития, прокомментировал обвинения в русофобии в свой адрес. В беседе со "Sputnik Казахстан" он отметил, что с большим уважением относится к России, к традициям, истории, литературе, общим историческим многовековым связям между народами.

"Обвинения и выводы на основе эмоциональных и некорректных перепалок в соцсетях более чем десятилетней давности понятны, но исчерпаны. Этот виртуальный мусор давно уже истлел", — подчеркнул Умаров.

Он также добавил, что, помимо территориальной близости РФ и Казахстана, страны в первую очередь связывают крепкая дружба, взаимное уважение и стратегическое сотрудничество. Министр подчеркнул, что Россия по праву является ближайшим партнёром республики.