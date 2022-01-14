Новый министр информации Казахстана Умаров отверг обвинения в русофобии
По словам министра, заявления "более чем десятилетней давности" являются "виртуальным мусором, который давно уже истлел".
Аскар Умаров © ТАСС / Владимир Смирнов
Аскар Умаров, занявший в новом Правительстве Казахстана пост министра информации и общественного развития, прокомментировал обвинения в русофобии в свой адрес. В беседе со "Sputnik Казахстан" он отметил, что с большим уважением относится к России, к традициям, истории, литературе, общим историческим многовековым связям между народами.
"Обвинения и выводы на основе эмоциональных и некорректных перепалок в соцсетях более чем десятилетней давности понятны, но исчерпаны. Этот виртуальный мусор давно уже истлел", — подчеркнул Умаров.
Он также добавил, что, помимо территориальной близости РФ и Казахстана, страны в первую очередь связывают крепкая дружба, взаимное уважение и стратегическое сотрудничество. Министр подчеркнул, что Россия по праву является ближайшим партнёром республики.
Ранее Умаров счёл "демонизацией" его образа обвинения в русофобии. Он указал на приверженность принципам дружбы народов и полностью отверг высказанные в его адрес упрёки.
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