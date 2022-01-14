В России зарегистрировали 739 смертей из-за коронавируса за сутки
Общее количество связанных с ковидом летальных исходов с начала пандемии составило 319 911, сообщает оперативный штаб.
Временный госпиталь для пациентов с коронавирусом на ВДНХ © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
В России зарегистрировали 739 смертей из-за коронавируса за сутки. Об этом сообщает в пятницу федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Общее количество связанных с ковидом летальных исходов с начала пандемии составило 319 911.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 23 820 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,9% не имели клинических проявлений болезни. Больше всего заболевших зафиксировали в Москве (+5712), Санкт-Петербурге (2708), Подмосковье (1990), Нижегородской области (743), Свердловской области (536) и Краснодарском крае (465).
Ранее Лайф рассказывал о том, что такое "омикрон", откуда он появился и какие у него симптомы. Также приводил данные о коронавирусной обстановке в России.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост случаев коронавируса в стране может достигнуть ста тысяч в день. В связи с этим президент России Владимир Путин призвал наращивать темпы вакцинации от ковида, а правительство до конца текущей недели должно подготовить новые меры борьбы с инфекцией.
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