В России зарегистрировали 739 смертей из-за коронавируса за сутки. Об этом сообщает в пятницу федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Общее количество связанных с ковидом летальных исходов с начала пандемии составило 319 911.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 23 820 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,9% не имели клинических проявлений болезни. Больше всего заболевших зафиксировали в Москве (+5712), Санкт-Петербурге (2708), Подмосковье (1990), Нижегородской области (743), Свердловской области (536) и Краснодарском крае (465).