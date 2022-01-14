Камера засняла момент взрыва на заправке в Улан-Удэ, при котором пострадало шесть человек

Шесть человек пострадали при взрыве на заправочной станции в Улан-Удэ © LIFE

Шесть человек пострадали в результате взрыва на заправочной станции в Улан-Удэ. Об этом Лайфу сообщил источник. Уточняется, что инцидент произошёл на Ботанической улице.







Предварительно, взорвался газовый баллон, который был размещён в "газели". Сама машина при этом находилась в кирпичном боксе 8 х 9 м. Момент взрыва попал на видео, Лайф публикует кадры.

Отмечается, что пострадавшие получили травмы и ожоги, их доставили в больницу. Прибывшие на место пожарные эвакуировали из бокса ещё три 50-литровых газовых баллона, предотвратив их детонацию. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Бурятии, пожар, начавшийся после взрыва, уже потушили. На ликвидацию открытого горения потребовалось около получаса.