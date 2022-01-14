Депутат Швыткин оценил угрозу Салливана ответить при развёртывании сил РФ в Латинской Америке
Где размещать те или иные средства, решают государства в рамках двусторонних отношений, США к этому не имеют никакого отношения, отрезал парламентарий.
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В Госдуме раскритиковали угрозы США в сторону России в случае развёртывания сил в Латинской Америке. Об этом в беседе с Лайфом рассказал заместитель председателя думского Комитета по обороне Юрий Швыткин.
"Это право государства (России. — Прим. Лайфа) [решить], где будет размещаться то или иное вооружение, силы и средства, и одновременно того государства (латиноамериканской страны. — Прим. Лайфа), кто собирается размещать [войска на своей территории] в рамках двусторонних взаимоотношений. США просто не имеют [к этому] никакого отношения", — подчеркнул собеседник.
По словам Швыткина, Соединённые Штаты сами завели ситуацию в тупик в силу своей неспособности договариваться, а также из-за навязывания менторства.
"Они сами завели ситуацию в тупик в силу недоговороспособности, попытки навязать свою идеологию, свою политику. США оказались в роли того, над кем сгустились тучи", — заключил зампред Комитета Государственной думы по обороне.
Напомним, что ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков не исключил вероятность развёртывания российской военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле. В ответ на это помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан пригрозил решительным ответом.
Ранее Лайф рассказывал, что Салливан анонсировал публикацию данных о "сценариях" России по Украине. Как заявил советник американского президента по нацбезопасности, одним из вариантов может стать некий ложный предлог для "вторжения".
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