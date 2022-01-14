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Боррель: ЕС мобилизует все ресурсы, чтобы помочь Украине в борьбе с кибератаками

Глава европейской дипломатии отметил, что на текущий момент нет данных о том, кто стоит за нападениями на Незалежную. При этом он добавил, что поиски хакеров ведутся.

14 января, 09:05

Жозеп Боррель © Twitter / Josep Borrell Fontelles

Евросоюз окажет Украине помощь в ответ на кибератаку против ведомств данной страны. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что для этого будут мобилизованы все возможные ресурсы.

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"Мы созвали этим утром экстренную встречу послов ЕС, чтобы понять, каким образом мы можем помочь Украине отреагировать на это и какое техническое содействие мы можем ей предоставить, чтобы повысить её способность сопротивляться таким нападениям. Мы мобилизуем на это все возможные ресурсы", — заявил Боррель по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС во французском Бресте.

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Боррель отметил, что ЕС не владеет информацией о том, кто стоит за кибератакой на Незалежную. При этом добавил, что поиски хакеров ведутся.

А ранее Боррель сообщил, что ЕС с 2014 года предоставил Украине беспрецедентный объём помощи в 17 млрд евро и намерен продолжать помогать Киеву, в том числе в укреплении ВС. Глава европейской дипломатии также отметил, что уже утверждён новый пакет помощи в €31 млн.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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