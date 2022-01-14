Боррель: ЕС мобилизует все ресурсы, чтобы помочь Украине в борьбе с кибератаками

Евросоюз окажет Украине помощь в ответ на кибератаку против ведомств данной страны. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что для этого будут мобилизованы все возможные ресурсы.

"Мы созвали этим утром экстренную встречу послов ЕС, чтобы понять, каким образом мы можем помочь Украине отреагировать на это и какое техническое содействие мы можем ей предоставить, чтобы повысить её способность сопротивляться таким нападениям. Мы мобилизуем на это все возможные ресурсы", — заявил Боррель по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС во французском Бресте.

Боррель отметил, что ЕС не владеет информацией о том, кто стоит за кибератакой на Незалежную. При этом добавил, что поиски хакеров ведутся.