В Казахстане в сожжённых в ходе беспорядков автомобилях находят человеческие останки

В повреждённых во время беспорядков в казахстанской Алма-Ате автомобилях, которые доставляют на специальную штрафстоянку, до сих пор находят тела погибших. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на директора службы спасения Алма-Аты Бейсегали Жунисова.

"Мы где-то 18 трупов вывезли, сожжённые кости тоже находили", — рассказал он.

Сообщается, что на штрафстоянку доставлено около 140 автомобилей, из которых 43 сожжены, а 48 повреждены выстрелами из огнестрельного оружия. В некоторых из них и находят человеческие останки.