В Казахстане в сожжённых в ходе беспорядков автомобилях находят человеческие останки
На специальную штрафстоянку Алма-Аты доставлено около 140 транспортных средств, из которых 43 сожжены, а 48 повреждены огнестрелами. В некоторых из них находят человеческие тела.
Сгоревший автомобиль у резиденции президента Казахстана. Алма-Ата © ТАСС / Валерий Шарифулин
В повреждённых во время беспорядков в казахстанской Алма-Ате автомобилях, которые доставляют на специальную штрафстоянку, до сих пор находят тела погибших. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на директора службы спасения Алма-Аты Бейсегали Жунисова.
"Мы где-то 18 трупов вывезли, сожжённые кости тоже находили", — рассказал он.
Сообщается, что на штрафстоянку доставлено около 140 автомобилей, из которых 43 сожжены, а 48 повреждены выстрелами из огнестрельного оружия. В некоторых из них и находят человеческие останки.
По данным издания, забрать свои машины жители города пока не могут из-за продолжающейся антитеррористической операции. Власти Алма-Аты будут в отдельном порядке определять обстоятельства доставки каждого автомобиля на штрафстоянку. Многие из них привезли с площади Республики, которая в ходе протестов была захвачена мародёрами.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную, а также рассказал, что первые миротворцы покинут казахскую территорию уже 13 января, что и произошло. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что эффективность миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру.
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