В Роспотребнадзоре назвали отличия симптомов при заражении "омикроном" и "дельтой"
Несмотря на то что большинство заболевших новым штаммом переносят болезнь легко, вирус не только сверхзаразен, но и способен быстро поражать бронхи и лёгкие.
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В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) рассказали, чем отличаются симптомы заражения штаммом коронавируса "омикрон" и "дельта".
"В отличие от симптомов, вызываемых дельта-штаммом, при заражении "омикроном" сильнее беспокоят слабость и головные боли, гораздо реже теряется обоняние и меняются вкусовые ощущения", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По словам специалистов, симптомы "омикрона" больше напоминают признаки сезонного ОРВИ: повышение температуры до 38 градусов или выше, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель и снижение аппетита. Также у некоторых пациентов температура тела, наоборот, падает, а у детей появляются высыпания.
В Роспотребнадзоре также отметили, что большинство заболевших "омикроном" переносят болезнь легко. Тем не менее из-за своих особенностей новый штамм не только сверхзаразен, но и способен быстрее и активнее поражать бронхи и лёгкие. Это только подтверждает необходимость относиться к "омикрону" так же серьёзно, как и к предыдущим вариантам ковида.
Вероятность заразиться омикрон-штаммом вырастает при посещении мест с большим скоплением людей, также увеличивает риск заражения общение с человеком, обладающим симптомами ОРВИ, уточнили в ведомстве.
"Для дельта-штамма рассчитанная китайскими учёными средняя продолжительность инкубационного периода составила 4,4 дня. Для "омикрона" пока такой точной цифры нет. По предварительным расчётам южноафриканских врачей, инкубационный период протекает в течение пяти дней, но в разных группах населения он может несколько отличаться. Быстрый рост числа заболевших в ряде стран указывает на сокращение инкубационного периода по сравнению с дельта-вариантом", — подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Ранее эпидемиолог Спектор назвал пять симптомов "омикрона" у привитых от ковида людей. Эти признаки могут напоминать обычную простуду, отметил профессор, однако большинство заразившихся жалуются на усталость.
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