В Роспотребнадзоре назвали отличия симптомов при заражении "омикроном" и "дельтой"

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) рассказали, чем отличаются симптомы заражения штаммом коронавируса "омикрон" и "дельта".

"В отличие от симптомов, вызываемых дельта-штаммом, при заражении "омикроном" сильнее беспокоят слабость и головные боли, гораздо реже теряется обоняние и меняются вкусовые ощущения", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По словам специалистов, симптомы "омикрона" больше напоминают признаки сезонного ОРВИ: повышение температуры до 38 градусов или выше, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель и снижение аппетита. Также у некоторых пациентов температура тела, наоборот, падает, а у детей появляются высыпания.

В Роспотребнадзоре также отметили, что большинство заболевших "омикроном" переносят болезнь легко. Тем не менее из-за своих особенностей новый штамм не только сверхзаразен, но и способен быстрее и активнее поражать бронхи и лёгкие. Это только подтверждает необходимость относиться к "омикрону" так же серьёзно, как и к предыдущим вариантам ковида.

Вероятность заразиться омикрон-штаммом вырастает при посещении мест с большим скоплением людей, также увеличивает риск заражения общение с человеком, обладающим симптомами ОРВИ, уточнили в ведомстве.

"Для дельта-штамма рассчитанная китайскими учёными средняя продолжительность инкубационного периода составила 4,4 дня. Для "омикрона" пока такой точной цифры нет. По предварительным расчётам южноафриканских врачей, инкубационный период протекает в течение пяти дней, но в разных группах населения он может несколько отличаться. Быстрый рост числа заболевших в ряде стран указывает на сокращение инкубационного периода по сравнению с дельта-вариантом", — подчеркнули в Роспотребнадзоре.