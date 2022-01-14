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Мурашко сообщил о пятикратном росте риска повторно заразиться ковидом из-за "омикрона"

Глава Минздрава призвал россиян, перенёсших инфекцию, через полгода пройти вакцинацию.

14 января, 16:34
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Риск повторного заражения коронавирусом при "омикроне" вырос до пяти раз. С таким предупреждением выступил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В ходе брифинга он уточнил, что ещё несколько недель назад риск повторного заражения составлял менее одного процента, однако сейчас появились публикации о ранее переболевших пациентах.

"Риск повторного заражения возрастает до пяти раз уже сегодня", — сказал Мурашко.

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Глава ведомства призвал россиян, перенёсших коронавирус, через полгода пройти вакцинацию.

Ранее Мурашко предупредил о множестве осложнений, которые вызывает "омикрон". Особенность этой разновидности вируса в том, что их развитие может произойти уже на третий-четвёртый день после заражения.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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