Мурашко сообщил о пятикратном росте риска повторно заразиться ковидом из-за "омикрона"

Риск повторного заражения коронавирусом при "омикроне" вырос до пяти раз. С таким предупреждением выступил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В ходе брифинга он уточнил, что ещё несколько недель назад риск повторного заражения составлял менее одного процента, однако сейчас появились публикации о ранее переболевших пациентах.

"Риск повторного заражения возрастает до пяти раз уже сегодня", — сказал Мурашко.

Глава ведомства призвал россиян, перенёсших коронавирус, через полгода пройти вакцинацию.