Мурашко сообщил о пятикратном росте риска повторно заразиться ковидом из-за "омикрона"
Глава Минздрава призвал россиян, перенёсших инфекцию, через полгода пройти вакцинацию.
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Риск повторного заражения коронавирусом при "омикроне" вырос до пяти раз. С таким предупреждением выступил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
В ходе брифинга он уточнил, что ещё несколько недель назад риск повторного заражения составлял менее одного процента, однако сейчас появились публикации о ранее переболевших пациентах.
"Риск повторного заражения возрастает до пяти раз уже сегодня", — сказал Мурашко.
Глава ведомства призвал россиян, перенёсших коронавирус, через полгода пройти вакцинацию.
Ранее Мурашко предупредил о множестве осложнений, которые вызывает "омикрон". Особенность этой разновидности вируса в том, что их развитие может произойти уже на третий-четвёртый день после заражения.
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