Мурашко предупредил о множестве осложнений, которые вызывает "омикрон"

Омикрон-штамм, как и другие варианты вируса, вызывает множество осложнений для организма. Об этом предупредил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Новая коронавирусная инфекция вызывает большое количество осложнений, штамм "омикрон" не является исключением в этой ситуации", — сказал он на брифинге.

Министр уточнил, что их развитие при "омикроне" возможно уже в течение трёх-четырёх дней и в этом заключается особенность этого варианта инфекции. А одним из грозных симптомов заражения является одышка, заметил Мурашко.