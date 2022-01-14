Мурашко предупредил о множестве осложнений, которые вызывает "омикрон"
Особенность этой разновидности вируса в том, что их развитие может произойти уже на третий-четвёртый день после заражения.
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Омикрон-штамм, как и другие варианты вируса, вызывает множество осложнений для организма. Об этом предупредил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Новая коронавирусная инфекция вызывает большое количество осложнений, штамм "омикрон" не является исключением в этой ситуации", — сказал он на брифинге.
Министр уточнил, что их развитие при "омикроне" возможно уже в течение трёх-четырёх дней и в этом заключается особенность этого варианта инфекции. А одним из грозных симптомов заражения является одышка, заметил Мурашко.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что координационный совет 18 января обсудит новые меры борьбы с "омикроном". Оперативный штаб следит за развитием ситуации с этой разновидностью вируса в других странах и за тем, какие меры там принимаются, уточнила вице-премьер.
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