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Мурашко предупредил о множестве осложнений, которые вызывает "омикрон"

Особенность этой разновидности вируса в том, что их развитие может произойти уже на третий-четвёртый день после заражения.

14 января, 16:09
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Омикрон-штамм, как и другие варианты вируса, вызывает множество осложнений для организма. Об этом предупредил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Новая коронавирусная инфекция вызывает большое количество осложнений, штамм "омикрон" не является исключением в этой ситуации", — сказал он на брифинге.

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Министр уточнил, что их развитие при "омикроне" возможно уже в течение трёх-четырёх дней и в этом заключается особенность этого варианта инфекции. А одним из грозных симптомов заражения является одышка, заметил Мурашко.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что координационный совет 18 января обсудит новые меры борьбы с "омикроном". Оперативный штаб следит за развитием ситуации с этой разновидностью вируса в других странах и за тем, какие меры там принимаются, уточнила вице-премьер.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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