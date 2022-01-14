В "Единой России" заверили, что вакцинация от ковида для россиян останется бесплатной

Заявление депутата Госдумы Максима Иванова, который ранее сообщил о якобы планах сделать вакцинацию от коронавирусной инфекции в России платной, недопустимо. Об этом заявил секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак. Он подчеркнул, что в нашей стране прививки были, есть и будут бесплатными и доступными для граждан.

"Наша партия последовательно выступает за необходимость вакцинации, за выработку коллективного иммунитета, чтобы спасти и защитить людей от коронавируса. Мы в ежедневном контакте и с правительством, и с Министерством здравоохранения. Никаких планов по введению платы за вакцинацию нет", — приводит слова Турчака пресс-служба ЕР.