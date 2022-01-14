В "Единой России" заверили, что вакцинация от ковида для россиян останется бесплатной
Как отметил Андрей Турчак, сейчас, наоборот, идёт "системная работа" по повышению доступности прививок для граждан. Также он подчеркнул, что пандемия не время для распространения слухов.
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Заявление депутата Госдумы Максима Иванова, который ранее сообщил о якобы планах сделать вакцинацию от коронавирусной инфекции в России платной, недопустимо. Об этом заявил секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак. Он подчеркнул, что в нашей стране прививки были, есть и будут бесплатными и доступными для граждан.
"Наша партия последовательно выступает за необходимость вакцинации, за выработку коллективного иммунитета, чтобы спасти и защитить людей от коронавируса. Мы в ежедневном контакте и с правительством, и с Министерством здравоохранения. Никаких планов по введению платы за вакцинацию нет", — приводит слова Турчака пресс-служба ЕР.
Он отметил, что сейчас, наоборот, идёт "системная работа" по повышению доступности вакцинации для граждан. Также Турчак подчеркнул, что пандемия не время для распространения слухов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не планируют отменять бесплатную вакцинацию от ковида. А главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина объяснила необходимость ревакцинации спустя полгода после прививки. Она напомнила, что вакцинация — единственный способ специфической профилактики любой инфекции, в частности и коронавирусной.
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