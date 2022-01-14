Песков: В России не планируют отменять бесплатную вакцинацию от ковида
Представитель Кремля опроверг слова депутата Максима Иванова о планах по изменению прививочной кампании.
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Вакцинация против коронавируса в России останется бесплатной, у властей нет других планов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление депутата Госдумы Максима Иванова, который сообщил о якобы планах правительства сделать прививки платными.
"Нет", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Парламентарий Максим Иванов в "Фейсбуке" предупредил противников вакцинации о том, что бесплатные прививки закончатся. По его словам, те, кто не успеет привиться, должны будут "открыть кошелёк".
Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина объяснила необходимость ревакцинации спустя полгода после прививки. Она напомнила, что вакцинация — единственный способ специфической профилактики любой инфекции, в частности и коронавирусной.
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