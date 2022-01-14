Песков: В России не планируют отменять бесплатную вакцинацию от ковида

Вакцинация против коронавируса в России останется бесплатной, у властей нет других планов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление депутата Госдумы Максима Иванова, который сообщил о якобы планах правительства сделать прививки платными.

"Нет", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Парламентарий Максим Иванов в "Фейсбуке" предупредил противников вакцинации о том, что бесплатные прививки закончатся. По его словам, те, кто не успеет привиться, должны будут "открыть кошелёк".