НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков: В России не планируют отменять бесплатную вакцинацию от ковида

Представитель Кремля опроверг слова депутата Максима Иванова о планах по изменению прививочной кампании.

14 января, 13:01
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Вакцинация против коронавируса в России останется бесплатной, у властей нет других планов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление депутата Госдумы Максима Иванова, который сообщил о якобы планах правительства сделать прививки платными.

"Нет", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков: Россия лучше подготовлена к возможным новым волнам ковида, чем в начале пандемии

Песков: Россия лучше подготовлена к возможным новым волнам ковида, чем в начале пандемии

Парламентарий Максим Иванов в "Фейсбуке" предупредил противников вакцинации о том, что бесплатные прививки закончатся. По его словам, те, кто не успеет привиться, должны будут "открыть кошелёк".

Сверхактивный штамм уже в России: "Омикрон" сегодня, 14.01.2022, самые свежие новости

Сверхактивный штамм уже в России: "Омикрон" сегодня, 14.01.2022, самые свежие новости

Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина объяснила необходимость ревакцинации спустя полгода после прививки. Она напомнила, что вакцинация — единственный способ специфической профилактики любой инфекции, в частности и коронавирусной.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1