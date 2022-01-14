Собянин ожидает роста суточной заболеваемости коронавирусом в Москве до 7 тысяч 15 января

Суточное количество выявленных в столице случаев коронавирусной инфекции 15 января может составить около 7 тысяч. Об этом сообщил журналистам в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что "омикрон" начинает доминировать над другими штаммами, а это явный сигнал того, что в ближайшие дни ожидается очень серьёзный рост заболеваемости.

"Завтра мы увидим официальные данные, рост выявляемости будет где-то порядка 6–7 тысяч человек, заболевших ковидом", — сказал Собянин, посетивший сегодня диагностический центр лабораторных исследований столичного департамента здравоохранения на Варшавском шоссе.

Градоначальник отметил, что количество тяжёлых случаев при этом не растёт, как и количество госпитализаций. Тем не менее всё равно необходимо быть осторожными.