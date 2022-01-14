Собянин ожидает роста суточной заболеваемости коронавирусом в Москве до 7 тысяч 15 января
Лабораторные данные подтверждают, что "омикрон" начинает доминировать над другими штаммами в столице, отметил мэр.
Сергей Собянин © Агентство "Москва" / Пресс-служба мэра и правительства столицы / Максим Мишин
Суточное количество выявленных в столице случаев коронавирусной инфекции 15 января может составить около 7 тысяч. Об этом сообщил журналистам в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что "омикрон" начинает доминировать над другими штаммами, а это явный сигнал того, что в ближайшие дни ожидается очень серьёзный рост заболеваемости.
"Завтра мы увидим официальные данные, рост выявляемости будет где-то порядка 6–7 тысяч человек, заболевших ковидом", — сказал Собянин, посетивший сегодня диагностический центр лабораторных исследований столичного департамента здравоохранения на Варшавском шоссе.
Градоначальник отметил, что количество тяжёлых случаев при этом не растёт, как и количество госпитализаций. Тем не менее всё равно необходимо быть осторожными.
"Особенно это касается людей пожилого возраста, людей с хроническими заболеваниями, которые должны оградить себя от излишних контактов, выполнять те требования, которые предписаны Роспотребнадзором: ношение масок и соблюдение санитарного режима", — заключил Собянин.
Ранее Лайф рассказывал о том, что такое "омикрон", откуда он появился и какие у него симптомы. Также приводил данные о коронавирусной обстановке в России. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост случаев коронавируса в стране может достигнуть ста тысяч в день. В связи с этим президент России Владимир Путин призвал наращивать темпы вакцинации от ковида, а правительство до конца текущей недели должно подготовить новые меры борьбы с инфекцией.
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