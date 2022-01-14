Валиева упала с четверного прыжка на тренировке произвольной программы на ЧЕ в Таллине

По информации Sport24, спортсменка упала с четверного тулупа. При этом она чисто исполнила четверной сальхов, тройной аксель и ещё целый ряд сложных элементов. Её подруга по команде, Александра Трусова, также допустила ошибку в ходе проката, однако собравшиеся зрители встретили его аплодисментами. Ещё одна россиянка, Анна Щербакова, не стала исполнять четверные прыжки во время тренировки.