Валиева упала с четверного прыжка на тренировке произвольной программы на ЧЕ в Таллине
А вот прокат Александры Трусовой собравшиеся зрители встретили аплодисментами, несмотря на ошибку вначале.
Чемпионат Европы по фигурному катанию – 2022. Ледовая арена "Тондираба". Женщины. Короткая программа. Камила Валиева (Россия) во время выступления. Эстония. Таллин. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Российская фигуристка Камила Валиева упала с четверного прыжка во время тренировки произвольной программы на чемпионате Европы в Таллине.
По информации Sport24, спортсменка упала с четверного тулупа. При этом она чисто исполнила четверной сальхов, тройной аксель и ещё целый ряд сложных элементов. Её подруга по команде, Александра Трусова, также допустила ошибку в ходе проката, однако собравшиеся зрители встретили его аплодисментами. Ещё одна россиянка, Анна Щербакова, не стала исполнять четверные прыжки во время тренировки.
Ранее Лайф сообщал, что Камила Валиева с мировым рекордом стала победительницей короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине. Третье место у Александры Трусовой, а Анна Щербакова идёт четвёртой.
Комментариев: 0