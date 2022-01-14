Пора вспомнить про Туктамышеву: Почему за Щербакову тревожно перед Олимпиадой в Пекине За несколько недель до главного старта четырёхлетия к нашим прекрасным спортсменкам появился ряд вопросов. Разбираемся, откуда они взялись и что теперь делать. 14 января, 11:15 Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Чемпионат Европы по фигурному катанию в Таллине уже по традиции можно смело приравнивать к чемпионату России, ибо именно наши фигуристы выходят на турнире на ведущие роли. Однако в этом году небольшая, но неприятная неожиданность пришла оттуда, откуда не ждали. В женском одиночном катании наши прекрасные дамы не смогли занять весь пьедестал после короткой программы. Главное разочарование — Анна Щербакова, для которой сезон получается максимально качельным.

"Проблемы в голове": Что случилось с Щербаковой?

Действующая чемпионка мира отобралась на европейское первенство по итогам чемпионата России в Петербурге. Там она заняла третье место и абсолютно заслуженно пробилась на континентальный форум. Впрочем, уже в Северной столице было видно, что традиционно стабильное и яркое катание Щербаковой идёт как-то не так. Небольшие ошибки начали преследовать чемпионку мира, а болельщикам стало тревожно.

Тем не менее всем казалось, что уж в женском катании проблем у нас не будет никаких: наши фигуристки спокойно займут все три верхние строчки и будут с большим запасом решать, кому какие медали забрать с собой. Не подвела только Камила Валиева. А вот у Анны Щербаковой не задалось от слова совсем: в короткой программе она упала с тройного лутца и осталась без важного каскада.

Как итог — достаточно невысокие баллы и совсем небольшой отрыв от тех, кто расположился немного поодаль. Понятно, что настроение у Щербаковой после этого было максимально плохое.

— По физическому состоянию у меня всё нормально, тейп на ноге, про который вы спрашиваете, ничего серьёзного не значит. Про контент в произвольной программе пока ничего сказать не могу — будем смотреть по моему состоянию — и исходить из этого. Вне программы я ни разу не допустила ошибок на этом каскаде, проблемы с ним только в прокате, думаю, что это говорит о том, что проблема не техническая, а в голове, — заявила журналистам Щербакова.

Фото © ТАСС / EPA / Guillaume Horcajuelo

На этом фоне, что естественно, сразу начались разговоры о том, насколько целесообразно брать Щербакову на Олимпиаду. Помимо железного характера у неё была ещё и стабильность, но в последний месяц с ней что-то произошло. Если на этапах Гран-при Щербакова была похожа на себя образца лучших прокатов, то теперь она впервые за несколько лет за бортом тройки сильнейших после короткой программы. Впрочем, не стоит спешить списывать чемпионку мира со счетов.

Расставить всё на свои места может произвольная программа. Для Щербаковой в Таллине она будет, по сути, важнейшей во всём сезоне. Понятно, что в случае очередного ряда ошибок жалеть её никто не будет, и пролёт мимо Пекина — вполне реален. Однако, повторимся, торопиться не стоит.

— Произвольная всё расставит на свои места. За Щербакову нет беспокойства. Думаю, всё будет нормально завтра, — заявил "Спорт-Экспрессу" Александр Жулин.

Пора вспомнить про Туктамышеву

Если продолжать рассуждения об олимпийских перспективах, то возникает логичный вопрос: кто вместо Щербаковой, если всё пойдёт по худшему для неё сценарию? Первый и, наверное, единственный вариант — Елизавета Туктамышева. 25-летняя ученица Алексея Мишина в этом сезоне делала всё, чтобы попасть и на Европу, и в Пекин.

Елизавета Туктамышева во время выступления. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Она была хороша и на этапах Гран-при, и вообще сезон провела отличный, но одна ошибка на чемпионате России помножила все усилия на ноль. Впрочем, сразу после старта в Петербурге тренер Евгений Плющенко предложил провести контрольный прокат между Щербаковой и Туктамышевой. Дескать, нужно понять, кто реально сильнее.

— Лиза сделала два акселя в три с половиной оборота — сложнейшая программа была. Анечка каталась без ультра-си. Точнее, она попыталась сделать флип четверной, но он не получился. Ошибка на каскаде тройной лутц – тройной риттбергер тоже была. <...> Я бы на самом деле как сделал — я бы сделал контрольный прокат: Аня покаталась бы против Лизы — и посмотрели бы, кто действительно будет в хорошей форме, — говорил Плющенко после чемпионата России.

И если тогда идея казалась странной и не нашла откликов, то теперь отношение к ней немного изменилось. Возможно, прокат не нужен, но сравнить фигуристок, судя по всему, стоит. Вопрос лишь в том, в какой сейчас форме Туктамышева? Со времён чемпионата России на льду мы её не видели. И это за три недели до Олимпиады в Пекине.

— Не стоит ли отправить вместо неё на Олимпиаду Туктамышеву? Думаю, нужно дождаться произвольной программы чемпионата Европы и только тогда делать какие-то выводы. В любом случае принимать решение будет тренерский совет. Это будет очень сложно решить — был чемпионат России, который определил участников Олимпиады, но если выступление Щербаковой будет неудачным, то тогда, конечно, вполне возможно поднятие этой темы. Неудачный результат — это непопадание на пьедестал чемпионата Европы, — заявил Sport24 Илья Авербух.

К слову, болельщики вряд ли будут против. После чемпионата России они даже создали петицию с целью отправить Туктамышеву на Олимпиаду в Пекин. Безусловно, именно ученица Алексея Мишина — настоящая народная любимица. Да и многие прекрасно понимают, что вряд ли Туктик зайдёт на ещё один олимпийский цикл. Тем более что из юниоров на взрослый уровень будут выходить всё более и более серьёзные конкурентки.

Кстати, нельзя не сказать и про Александру Трусову, за которую тоже тревожно. "Русская ракета" продолжает падать в короткой программе. И если вам кажется, что это дело привычное, то не пора ли с этим что-то делать? В Пекине помимо сильных конкуренток из Европы добавятся соперницы из США или же Японии. И они прощать ошибки не будут. Так что тревожно не только за Анну Щербакову.

В любом случае на свои места всё расставит произвольная программа. И если наши девушки откатают её без помарок, то про огрехи в короткой никто и не вспомнит. Впрочем, вариант с Туктамышевой всё же стоит держать наготове.

Авторы Шамиль Гаджиев