Выигравшие дело против Shell экоактивисты пригрозили исками 30 крупным компаниям

Нидерландское подразделение международной экологической организации "Друзья Земли" пригрозило исками 30 транснациональным компаниям, если те откажутся сократить углеродные выбросы. Об этом сообщает Financial Times.

"Вы получили это письмо, потому что вы руководите предприятием, которое контролирует <...> значительные объёмы выбросов CO2", — сказано в письме главы подразделения Milieudefensie Дональда Польса главам корпораций, среди которых — BP, ExxonMobil, ABN Amro, ING, Unilever, Vitol и KLM, имеющие дочерние компании в Нидерландах.

Их руководителям необходимо до 15 апреля предоставить планы по сокращению выбросов. При этом экологическая организация выразила готовность к сотрудничеству и разработке мер, необходимых для снижения углеродного следа. В противном случае компаниям грозят иски, ведь, по словам представителя экологов Пера ван Рейка, они будут действовать достаточно быстро и решительно. Некоторые компании подтвердили, что получили письмо, и уже выразили готовность к сотрудничеству.

Угрозы становятся более реальными, если учитывать, что в прошлом году экологическая организация выиграла дело против британо-нидерландской Royal Dutch Shell. Суд обязал холдинг к 2030 году снизить объём выбросов на 45% относительно уровней 2019 года.