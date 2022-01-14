Первая часть "Крёстного отца" снова появится в российском прокате

Отмечается, что обновлённый фильм Фрэнсиса Форда Копполы выйдет спустя ровно 50 лет после первой премьеры криминальной саги. При этом пока не известно, в скольких кинотеатрах покажут киноленту.

Обновлённая первая часть знаменитой криминальной киносаги "Крёстный отец" Фрэнсиса Форда Копполы снова появится на больших экранах. Как сообщили в компании "Централ партнершип" со ссылкой на Paramount Pictures, в России прокат стартует 24 февраля. Однако точное количество кинотеатров, в которых покажут фильм, пока не известно.

"В честь 50-летия оскароносного шедевра Фрэнсиса Форда Копполы "Крёстный отец" Paramount Pictures объявляет о повторном выпуске фильма в ограниченный прокат", — говорится в сообщении.

Уточняется, что работа по реставрации трёх частей фильма велась на протяжении трёх лет. Обновлением занимались студия Paramount и продюсерская компания Копполы American Zoetrope. При этом все работы совершались под контролем режиссёра саги.