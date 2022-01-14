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Регион
Опубликовано 14 января 2022, 12:49

Первая часть "Крёстного отца" снова появится в российском прокате

Отмечается, что обновлённый фильм Фрэнсиса Форда Копполы выйдет спустя ровно 50 лет после первой премьеры криминальной саги. При этом пока не известно, в скольких кинотеатрах покажут киноленту.

Обновлённая первая часть знаменитой криминальной киносаги "Крёстный отец" Фрэнсиса Форда Копполы снова появится на больших экранах. Как сообщили в компании "Централ партнершип" со ссылкой на Paramount Pictures, в России прокат стартует 24 февраля. Однако точное количество кинотеатров, в которых покажут фильм, пока не известно.

"В честь 50-летия оскароносного шедевра Фрэнсиса Форда Копполы "Крёстный отец" Paramount Pictures объявляет о повторном выпуске фильма в ограниченный прокат", — говорится в сообщении.

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Уточняется, что работа по реставрации трёх частей фильма велась на протяжении трёх лет. Обновлением занимались студия Paramount и продюсерская компания Копполы American Zoetrope. При этом все работы совершались под контролем режиссёра саги.

В ноябре 2018 года состоялась премьера трейлера режиссёрской версии фильма "Крёстный отец – 3", которая вышла в свет спустя много лет после выхода оригинала. В ней были изменены начало, конец и некоторые сцены, а также проведён ремастеринг для улучшения качества. Как заявил режиссёр, обновлённые эпизоды станут "более подходящим" завершением первых двух частей.

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Кадр из фильма "Крёстный отец" © "Кинопоиск"

Наталья Демьянова
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