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Курс евро превысил 88 рублей на Мосбирже впервые с 20 июля 2021 года

При этом к 15:06 мск курс валюты замедлил рост, а курс доллара увеличился на 0,74% — до 76,82 рубля.

14 января, 12:35

© Pixabay

Курс евро на Московской бирже в ходе валютных торгов вырос на 0,8% по отношению к закрытию предыдущей сессии — до 88,02 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки на 14:58 мск. В последний раз валюта поднималась до такого значения 20 июля 2021 года.

Курс рубля на Московской бирже ослаб на фоне прогноза Рябкова относительно санкций США

Курс рубля на Московской бирже ослаб на фоне прогноза Рябкова относительно санкций США

К 15:06 мск курс евро замедлил свой рост до 87,95 рубля (+0,71%). Курс доллара при этом увеличился на 0,74% — до 76,82 рубля.

Ранее Лайф рассказывал, что цена на газ в Европе превысила $1100 за тысячу кубометров. Стоимость голубого топлива на открытии торгов биржи сегодня, 14 января, растёт на 10,6%.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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