Курс евро превысил 88 рублей на Мосбирже впервые с 20 июля 2021 года

Курс евро на Московской бирже в ходе валютных торгов вырос на 0,8% по отношению к закрытию предыдущей сессии — до 88,02 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки на 14:58 мск. В последний раз валюта поднималась до такого значения 20 июля 2021 года.