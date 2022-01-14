Курс евро превысил 88 рублей на Мосбирже впервые с 20 июля 2021 года
При этом к 15:06 мск курс валюты замедлил рост, а курс доллара увеличился на 0,74% — до 76,82 рубля.
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Курс евро на Московской бирже в ходе валютных торгов вырос на 0,8% по отношению к закрытию предыдущей сессии — до 88,02 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки на 14:58 мск. В последний раз валюта поднималась до такого значения 20 июля 2021 года.
К 15:06 мск курс евро замедлил свой рост до 87,95 рубля (+0,71%). Курс доллара при этом увеличился на 0,74% — до 76,82 рубля.
Ранее Лайф рассказывал, что цена на газ в Европе превысила $1100 за тысячу кубометров. Стоимость голубого топлива на открытии торгов биржи сегодня, 14 января, растёт на 10,6%.
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