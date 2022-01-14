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Доктор Мясников раскрыл, кому категорически противопоказано нырять в прорубь на Крещение

Здоровым людям нужно заранее подготовиться к данной процедуре, так как это своего рода "удар" по всему организму. По словам медика, без ряда дополнительных упражнений это будет сделать гораздо труднее.

14 января, 12:26

© Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Людям, у которых есть какие-либо хронические заболевания, противопоказано нырять в прорубь. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников, комментируя предстоящие крещенские купания.

"Нырять в прорубь противопоказано любым хроническим больным, сердечникам 100% противопоказано, людям с диагнозами "стенокардия", "нерегулируемая гипертония", тяжёлыми сосудистыми заболеваниями, диабетом, хронической обструктивной болезнью лёгких", — сказал медик в беседе с Ura.ru.

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Доктор Мясников посоветовал мужчинам пить не более двух стаканов молока в день

При этом здоровым людям необходимо заранее подготовиться к нырянию в прорубь, так как это своего рода "удар" по всему организму, отметил Мясников. Он порекомендовал закаляться холодным душем и хождением голыми ногами по снегу. Без подготовки окунуться в ледяную воду сложно, подчеркнул медик. Также не стоит забывать, что купаться нужно обязательно трезвым, добавил он.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, совместима ли вакцинация от ковида с окунанием в прорубь. В первую очередь, по словам учёного, нужно обратить внимание на состояние сердечно-сосудистой системы.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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