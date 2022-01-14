Лайф узнал детали расправы над многодетной россиянкой во время протестов в Казахстане
На теле девушки, работавшей в кафе, насчитали несколько ножевых ранений. Мария скончалась до приезда врачей.
Убитая в Казахстане россиянка в окружении семьи. Фото © Телеграм-канал SHOT
Убитая в ходе беспорядков в городе Таразе в Жамбылской области на юге Казахстана многодетная россиянка попала в перестрелку, когда возвращалась домой со смены в кофейне. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Помимо следов от пуль на теле 26-летней Марии Ким были обнаружены ножевые ранения. Девушка умерла до приезда скорой помощи.
Телеграм-канал Mash уточнил, что сотрудники кофейни просили владельца выслать за ними машину, однако тот отказался. В связи с этим девушке пришлось самой закрывать заведение, когда её и атаковали мародёры, хотевшие ограбить кафе. Они нанесли россиянке семь ножевых ранений и выстрелили в голову.
Ранее российское посольство в республике сообщило, что в правоохранительные органы Казахстана был направлен запрос о необходимости тщательного и всестороннего расследования этого преступления. Дипломаты попросили руководство области взять ситуацию на контроль и оказать содействие семье погибшей. Также прорабатывается вопрос о предоставлении семье девушки материальной помощи.
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