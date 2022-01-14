Лайф узнал детали расправы над многодетной россиянкой во время протестов в Казахстане

Убитая в ходе беспорядков в городе Таразе в Жамбылской области на юге Казахстана многодетная россиянка попала в перестрелку, когда возвращалась домой со смены в кофейне. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Помимо следов от пуль на теле 26-летней Марии Ким были обнаружены ножевые ранения. Девушка умерла до приезда скорой помощи.

Телеграм-канал Mash уточнил, что сотрудники кофейни просили владельца выслать за ними машину, однако тот отказался. В связи с этим девушке пришлось самой закрывать заведение, когда её и атаковали мародёры, хотевшие ограбить кафе. Они нанесли россиянке семь ножевых ранений и выстрелили в голову.