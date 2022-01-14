Посольство РФ: В ходе беспорядков в Казахстане погибла многодетная россиянка

Гражданка России погибла в ходе беспорядков в казахстанском городе Таразе в Жымбыльской области на юге страны. Такая информация поступила в Генконсульство РФ в Алма-Ате, сообщает российское посольство в республике.

"От рук бандитов погибла гражданка России, мать троих детей М. В. Ким, 1995 года рождения. Преступление было совершено в момент, когда Ким покидала место своей работы", — говорится в записи.

Отмечается, что генконсульство связалось с матерью погибшей, её родными и близкими, выразив соболезнования. Руководству области направлено обращение с просьбой взять ситуацию на контроль и оказать содействие семье погибшей. Сейчас прорабатывается вопрос о предоставлении семье девушки материальной помощи.