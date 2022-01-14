Посольство РФ: В ходе беспорядков в Казахстане погибла многодетная россиянка
В правоохранительные органы республики был направлен запрос о необходимости тщательного и всестороннего расследования этого преступления.
Фото © LIFE/Антон Старков
Гражданка России погибла в ходе беспорядков в казахстанском городе Таразе в Жымбыльской области на юге страны. Такая информация поступила в Генконсульство РФ в Алма-Ате, сообщает российское посольство в республике.
"От рук бандитов погибла гражданка России, мать троих детей М. В. Ким, 1995 года рождения. Преступление было совершено в момент, когда Ким покидала место своей работы", — говорится в записи.
Отмечается, что генконсульство связалось с матерью погибшей, её родными и близкими, выразив соболезнования. Руководству области направлено обращение с просьбой взять ситуацию на контроль и оказать содействие семье погибшей. Сейчас прорабатывается вопрос о предоставлении семье девушки материальной помощи.
Посольство направило запрос в правоохранительные органы республики о необходимости тщательного и всестороннего расследования этого преступления. В дипломатическом представительстве рассчитывают, что личности преступников будут установлены, они будут преданы правосудию и наказаны по всей строгости закона.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную, а также рассказал, что первые миротворцы покинут казахскую территорию уже 13 января, что и произошло. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что эффективность миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру.
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