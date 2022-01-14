Полный триумф: Российский пилот "КамАЗ-мастера" Сотников второй раз подряд стал победителем ралли "Дакар"
Вместе с ним на пьедестале почёта расположились его партнёры по команде: Эдуард Николаев и Антон Шибалов.
Дмитрий Сотников. Фото © ТАСС / ZUMA / Dppi/Frederic Le Floc H
Российский экипаж команды "КамАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова второй раз кряду стал победителем ралли-рейда "Дакар" в зачёте грузовиков.
На заключительном этапе гонки он сумел одержать победу, оставив позади себя чеха Мартина Мацика, ставшего вторым, и ещё одного представителя КамАЗа Эдуарда Николаева, приехавшего к финишу третьим.
В общем же зачёте весь пьедестал почёта у представителей России, которые были вынуждены соревноваться без флага нашей страны: следом за Сотниковым расположились Эдуард Николаев и Антон Шибалов.
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