Российский экипаж команды "КамАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова второй раз кряду стал победителем ралли-рейда "Дакар" в зачёте грузовиков.

На заключительном этапе гонки он сумел одержать победу, оставив позади себя чеха Мартина Мацика, ставшего вторым, и ещё одного представителя КамАЗа Эдуарда Николаева, приехавшего к финишу третьим.