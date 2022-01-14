В Забайкалье сотрудник ГИБДД поскользнулся во время погони и случайно застрелил водителя

В Забайкальском крае сотрудник ГИБДД случайно застрелил убегавшего водителя. Как сообщили в региональном СУ СК, инцидент произошёл во время рейда по выявлению нетрезвых автомобилистов.

В ведомстве отметили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело против начальника отделения ГИБДД отдела полиции "Балейский". Его подозревают в превышении должностных полномочий. На время следствия стража порядка отстранили от службы.

Трагедия случилась в ночь на 14 января в городе Балее. Уточняется, что водитель "тойоты" проигнорировал требование полиции остановиться, началась погоня. Внезапно машина нарушителя забуксовала, поэтому мужчина выскочил из салона и стал убегать.

"Полицейский в погоне за мужчиной произвёл не менее четырёх выстрелов, один из которых попал в голову потерпевшего. В результате 34-летний мужчина скончался на месте", — указано в сообщении СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

Как сообщили в региональном МВД, во время погони сотрудник "поскользнулся и по неосторожности произвёл неприцельный выстрел". В ведомстве добавили, что погибшим оказался ранее судимый гражданин.