Теннисистка Касаткина не смогла выйти в финал турнира в Сиднее
В решающем матче обидчица нашей спортсменки встретится с представительницей Чехии.
Фото © ТАСС/EPA/JAMES GOURLEY
Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться в финал турнира в австралийском Сиднее, уступив в полуфинале испанке Пауле Бадосе.
Встреча продолжалась 1 час и 15 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу представительницы Испании.
В решающем матче соперницей Бадосы будет третья ракетка турнира, представительница Чехии Барбора Крейчикова.
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