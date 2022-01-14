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Теннисистка Касаткина не смогла выйти в финал турнира в Сиднее

В решающем матче обидчица нашей спортсменки встретится с представительницей Чехии.

14 января, 10:31
<p>Фото © ТАСС/EPA/JAMES GOURLEY</p>

Фото © ТАСС/EPA/JAMES GOURLEY

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться в финал турнира в австралийском Сиднее, уступив в полуфинале испанке Пауле Бадосе.

Встреча продолжалась 1 час и 15 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу представительницы Испании.

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В решающем матче соперницей Бадосы будет третья ракетка турнира, представительница Чехии Барбора Крейчикова.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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