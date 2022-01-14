Премьер Австралии объяснил, почему власти аннулировали визу теннисиста Джоковича

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что аннулирование визы теннисиста Новака Джоковича было сделано с целью защитить всё то, чем "жертвовали австралийцы во время пандемии".

"Австралийцы многим пожертвовали во время этой пандемии, и они справедливо ожидают, что результаты этих жертв будут защищены", — приводятся слова главы австралийского кабмина на его сайте.

При этом Джокович ещё сохраняет шансы на то, чтобы сыграть на Australian Open. Как заметил бывший заместитель секретаря Министерства иммиграции Австралии Абул Ризви, адвокаты спортсмена могут настоять на его освобождении и получении им временного разрешения на пребывание в стране, которое позволит ему выступить на турнире.