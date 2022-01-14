Премьер Австралии объяснил, почему власти аннулировали визу теннисиста Джоковича
Впрочем, спортсмен ещё сохраняет шансы на то, чтобы выступить на первом турнире Большого шлема года.
Новак Джокович. Фото © ТАСС / ЕРА / JAMES ROSS
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что аннулирование визы теннисиста Новака Джоковича было сделано с целью защитить всё то, чем "жертвовали австралийцы во время пандемии".
"Австралийцы многим пожертвовали во время этой пандемии, и они справедливо ожидают, что результаты этих жертв будут защищены", — приводятся слова главы австралийского кабмина на его сайте.
При этом Джокович ещё сохраняет шансы на то, чтобы сыграть на Australian Open. Как заметил бывший заместитель секретаря Министерства иммиграции Австралии Абул Ризви, адвокаты спортсмена могут настоять на его освобождении и получении им временного разрешения на пребывание в стране, которое позволит ему выступить на турнире.
Ранее Лайф сообщал, что в начале января Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна, куда он прибыл для участия в первом турнире Большого шлема нынешнего сезона Australian Open. Представители команды сербского спортсмена запросили тип австралийской визы, который не выдаётся обладателям медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции. 10 января Австралийский федеральный суд в Мельбурне удовлетворил апелляцию Джоковича, оспорившего аннулирование своей визы и решение о депортации, принятое погранслужбой страны. Однако 14 января министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук принял решение вновь аннулировать визу Джоковича.
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