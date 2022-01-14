Росфинмониторинг включил Волкова и Жданова в перечень террористов и экстремистов

В перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, включены соратники блогера Алексея Навального — бывший руководитель "Штабов Навального"* Леонид Волков и экс-директор ФБК** Иван Жданов. Такие данные приводятся на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).