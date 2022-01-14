Росфинмониторинг включил Волкова и Жданова в перечень террористов и экстремистов
Они являются соратниками блогера Алексея Навального и числились в организациях, запрещённых в России и выполнявших функции иноагента.
Леонид Волков / Иван Жданов. Фото © ТАСС / ЕРА / JULIEN WARNAND / Евгений Софийчук
В перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, включены соратники блогера Алексея Навального — бывший руководитель "Штабов Навального"* Леонид Волков и экс-директор ФБК** Иван Жданов. Такие данные приводятся на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
"Волков Леонид Михайлович, 10.11.1980 года рождения, город Свердловск <...> Жданов Иван Юрьевич, 17.08.1988 года рождения, город Москва", — указывается в соответствующем перечне.
Летом 2021-го Лайф писал, что МВД РФ объявило Ивана Жданова в федеральный розыск. Затем, в сентябре, в базу розыска попал и Леонид Волков.
* Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
** Запрещённая в России экстремистская организация, выполнявшая функции иностранного агента.
Комментариев: 0