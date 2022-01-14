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Служба безопасности Украины начала расследование хакерской атаки на сайты министерств

По предварительной информации ведомства, утечки персональных данных при взломе не произошло.

14 января, 10:22
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/1536845479878785/photos/pb.100066507582416.-2207520000../3143632485866735/?type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Служба безпеки України</a></p>

Фото © Facebook / Служба безпеки України

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит расследование масштабной хакерской атаки на сайты Министерства образования и науки Незалежной, а также МИД после размещения на них угроз. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Служба безопасности Украины и Госспецсвязи совместно с соответствующими органами государственной власти занимается расследованием инцидента и собирает цифровые доказательства", — сказано в записи.

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Уточняется также, что для предотвращения атаки на другие ресурсы и локализации технической проблемы была приостановлена работа ряда правительственных сайтов. К настоящему моменту работа большей части пострадавших ресурсов восстановлена, а оставшиеся сервисы станут доступны в ближайшее время. По предварительной информации СБУ, утечки персональных данных при атаке не произошло.

Напомним, взлом правительственных ресурсов произошёл минувшей ночью. Хакеры разместили там сообщение с угрозой, которое написано на трёх языках: украинском, русском и польском. Послание сопровождалось изображением перечёркнутого флага Украины.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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