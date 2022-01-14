Служба безопасности Украины начала расследование хакерской атаки на сайты министерств

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит расследование масштабной хакерской атаки на сайты Министерства образования и науки Незалежной, а также МИД после размещения на них угроз. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Служба безопасности Украины и Госспецсвязи совместно с соответствующими органами государственной власти занимается расследованием инцидента и собирает цифровые доказательства", — сказано в записи.

Уточняется также, что для предотвращения атаки на другие ресурсы и локализации технической проблемы была приостановлена работа ряда правительственных сайтов. К настоящему моменту работа большей части пострадавших ресурсов восстановлена, а оставшиеся сервисы станут доступны в ближайшее время. По предварительной информации СБУ, утечки персональных данных при атаке не произошло.