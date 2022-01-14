Одинокий сторож московского склада умер в Новый год и 10 дней пролежал всеми забытый

Сторож одной из оптовых фирм в Москве скончался в Новый год и все праздники пролежал один на складе. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, все сотрудники склада, включая руководителей, отмечали новогодние праздники и не интересовались тем, что происходит в помещении. Первый человек пришёл на работу лишь утром 10 января, обнаружив закрытую дверь. Отперев её, мужчина увидел на полу тело 64-летнего Сергея К. Управляющий сразу вызвал на место полицию.

Источник в ведомстве уточнил, что тело уже имело гнилостные изменения. Эксперты установили, что мужчина заступил на смену 30 декабря, а скончался на следующий день — 31-го числа. При этом за все январские выходные на его телефон никто не звонил, а заявлений о пропаже мужчины в полицию не поступало. Сергей приехал в Москву из Воркуты и работал вахтовым методом, проживая прямо на складе, где у него была оборудована небольшая комнатка.

Следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено, вероятнее всего, смерть наступила из-за проблем со здоровьем.