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Одинокий сторож московского склада умер в Новый год и 10 дней пролежал всеми забытый

Его уже начавшее гнить тело обнаружил управляющий, который пришёл утром 10 января и сразу вызвал полицию.

14 января, 10:10
<p>Фото © Unsplash</p>

Фото © Unsplash

Сторож одной из оптовых фирм в Москве скончался в Новый год и все праздники пролежал один на складе. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, все сотрудники склада, включая руководителей, отмечали новогодние праздники и не интересовались тем, что происходит в помещении. Первый человек пришёл на работу лишь утром 10 января, обнаружив закрытую дверь. Отперев её, мужчина увидел на полу тело 64-летнего Сергея К. Управляющий сразу вызвал на место полицию.

Источник в ведомстве уточнил, что тело уже имело гнилостные изменения. Эксперты установили, что мужчина заступил на смену 30 декабря, а скончался на следующий день — 31-го числа. При этом за все январские выходные на его телефон никто не звонил, а заявлений о пропаже мужчины в полицию не поступало. Сергей приехал в Москву из Воркуты и работал вахтовым методом, проживая прямо на складе, где у него была оборудована небольшая комнатка.

Экс-помощника Жириновского обнаружили мёртвым в своей квартире в Москве

Экс-помощника Жириновского обнаружили мёртвым в своей квартире в Москве

Следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено, вероятнее всего, смерть наступила из-за проблем со здоровьем.

А ранее Лайф рассказывал, что в своей квартире в Москве нашли мёртвым актёра Алексея Гериловича. Знакомый на протяжении нескольких дней не мог связаться с ним и решил наведаться в гости.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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