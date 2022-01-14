МИД РФ потребовал у Турции разъяснения слов помощника Эрдогана о силах ОДКБ в Казахстане
По словам главы российского МИД, советник просто осудил действия республики по приглашению представителей ОДКБ.
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Москва запросила у Анкары разъяснения в связи с заявлением помощника президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана касательно использования сил ОДКБ в Казахстане. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.
"В Анкаре было, мягко говоря, непонятное заявление одного из советников президента Эрдогана, который просто осудил действия Казахстана по приглашению ОДКБ. Мы сейчас запросили наших турецких коллег объяснить, что это означает", — сказал дипломат.
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