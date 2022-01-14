Депутаты ЕР в Думе обсудят решение отложить законопроект о ковид-сертификатах
Глава фракции Владимир Васильев подчеркнул, что никакой спешки с принятием документа "нет и не будет", поскольку есть ещё не решённые вопросы.
Депутаты "Единой России" 17 января в Госдуме обсудят решение отложить рассмотрение законопроекта о ковид-сертификатах. Такое заявление сделал глава фракции Владимир Васильев.
"Позиция фракции солидарна с позицией партии. В понедельник мы рассмотрим этот вопрос на заседании президиума фракции", — приводит пресс-служба фракции слова парламентария.
Депутат отметил, что с момента внесения законопроекта о ковид-сертификатах в Госдуму велась "обстоятельная работа с членами правительства". По словам Васильева, в частности, депутаты ЕР встречались как с обычными гражданами, так и с экспертами. Он добавил, что никакой спешки с принятием документа "нет и не будет", поскольку есть ещё не решённые вопросы.
Как заметил глава профильного думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, парламентариям всё ещё присылают поправки к законопроекту из регионов и предложения избирателей.
"Они обязательно должны быть услышаны и учтены", — заключил депутат.
Ранее Лайф рассказывал, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах из-за омикрон-штамма. Инициативу поддержали в правительстве и "Единой России". По её словам, документ готовился как мера реагирования на распространение штамма "дельта", но "омикрон" предлагает новые вызовы.
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