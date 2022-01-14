Депутаты ЕР в Думе обсудят решение отложить законопроект о ковид-сертификатах

Депутаты "Единой России" 17 января в Госдуме обсудят решение отложить рассмотрение законопроекта о ковид-сертификатах. Такое заявление сделал глава фракции Владимир Васильев.

"Позиция фракции солидарна с позицией партии. В понедельник мы рассмотрим этот вопрос на заседании президиума фракции", — приводит пресс-служба фракции слова парламентария.

Депутат отметил, что с момента внесения законопроекта о ковид-сертификатах в Госдуму велась "обстоятельная работа с членами правительства". По словам Васильева, в частности, депутаты ЕР встречались как с обычными гражданами, так и с экспертами. Он добавил, что никакой спешки с принятием документа "нет и не будет", поскольку есть ещё не решённые вопросы.

Как заметил глава профильного думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, парламентариям всё ещё присылают поправки к законопроекту из регионов и предложения избирателей.

"Они обязательно должны быть услышаны и учтены", — заключил депутат.