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Депутаты ЕР в Думе обсудят решение отложить законопроект о ковид-сертификатах

Глава фракции Владимир Васильев подчеркнул, что никакой спешки с принятием документа "нет и не будет", поскольку есть ещё не решённые вопросы.

14 января, 10:54
<p>© <a href="https://er.ru/activity/news/vladimir-vasilev-frakciya-edinoj-rossii-podnimet-vopros-o-neobhodimosti-otlozhit-rassmotrenie-zakonoproekta-o-qr-kodah-na-prezidiume-frakcii-i-sovete-dumy-17-yanvarya" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Единая Россия"</a></p>

© "Единая Россия"

Депутаты "Единой России" 17 января в Госдуме обсудят решение отложить рассмотрение законопроекта о ковид-сертификатах. Такое заявление сделал глава фракции Владимир Васильев.

"Позиция фракции солидарна с позицией партии. В понедельник мы рассмотрим этот вопрос на заседании президиума фракции", — приводит пресс-служба фракции слова парламентария.

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Депутат отметил, что с момента внесения законопроекта о ковид-сертификатах в Госдуму велась "обстоятельная работа с членами правительства". По словам Васильева, в частности, депутаты ЕР встречались как с обычными гражданами, так и с экспертами. Он добавил, что никакой спешки с принятием документа "нет и не будет", поскольку есть ещё не решённые вопросы.

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Как заметил глава профильного думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, парламентариям всё ещё присылают поправки к законопроекту из регионов и предложения избирателей.

"Они обязательно должны быть услышаны и учтены", — заключил депутат.

Ранее Лайф рассказывал, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах из-за омикрон-штамма. Инициативу поддержали в правительстве и "Единой России". По её словам, документ готовился как мера реагирования на распространение штамма "дельта", но "омикрон" предлагает новые вызовы.


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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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