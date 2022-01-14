"Дело принципа": Журова назвала "показательной историей" аннулирование визы теннисиста Джоковича
Несмотря на запрет на пребывание в стране, спортсмен ещё сохраняет шансы на участие в Australian Open.
Фото © ТАСС / Marco Alpozzi / LaPresse via ZUMA Press
История с аннулированием австралийской визы сербскому тенниситу Новаку Джоковичу является показательной, а власти страны пошли на принцип в данном вопросе. Такое мнение в беседе с Лайфом высказала депутат Госдумы Светлана Журова.
"Скорее всего, это показательная история, дабы другим повадно не было. Власти продемонстрировали свою принципиальную позицию, что у нас нет неприкасаемых. Даже к такому спортсмену, участнику одного из крупнейший теннисных соревнований, мы относимся так же, как к рядовому человеку. Если есть нарушения, как мы считаем, значит, можно аннулировать визу", — заявила Журова.
При этом она назвала странной ситуацию, при которой Джоковичу сначала позволили тренироваться на кортах в Мельбурне, а затем повторно аннулировали его визу. По мнению Журовой, власти Австралии должны быть заинтересованы в том, чтобы первая ракетка мира приняла участие в Australian Open.
"Но, видимо, здесь пошло дело принципа, именно какая-то демонстрация, довести дело до конца и показать мощь контроля, которая есть в стране", — добавила Журова.
Ранее Лайф сообщал, что в начале января Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна, куда он прибыл для участия в первом турнире Большого шлема нынешнего сезона Australian Open. Представители команды сербского спортсмена запросили тип австралийской визы, который не выдаётся обладателям медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции.
10 января Австралийский федеральный суд в Мельбурне удовлетворил апелляцию Джоковича, оспорившего аннулирование своей визы и решение о депортации, принятое погранслужбой страны. Однако 14 января министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук принял решение вновь аннулировать визу Джоковича.
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