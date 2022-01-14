История с аннулированием австралийской визы сербскому тенниситу Новаку Джоковичу является показательной, а власти страны пошли на принцип в данном вопросе. Такое мнение в беседе с Лайфом высказала депутат Госдумы Светлана Журова.

"Скорее всего, это показательная история, дабы другим повадно не было. Власти продемонстрировали свою принципиальную позицию, что у нас нет неприкасаемых. Даже к такому спортсмену, участнику одного из крупнейший теннисных соревнований, мы относимся так же, как к рядовому человеку. Если есть нарушения, как мы считаем, значит, можно аннулировать визу", — заявила Журова.

При этом она назвала странной ситуацию, при которой Джоковичу сначала позволили тренироваться на кортах в Мельбурне, а затем повторно аннулировали его визу. По мнению Журовой, власти Австралии должны быть заинтересованы в том, чтобы первая ракетка мира приняла участие в Australian Open.

"Но, видимо, здесь пошло дело принципа, именно какая-то демонстрация, довести дело до конца и показать мощь контроля, которая есть в стране", — добавила Журова.

Ранее Лайф сообщал, что в начале января Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна, куда он прибыл для участия в первом турнире Большого шлема нынешнего сезона Australian Open. Представители команды сербского спортсмена запросили тип австралийской визы, который не выдаётся обладателям медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции.