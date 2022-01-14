Руководитель "Молодёжки ОНФ" Кастюкевич поддержал заявление Турчака о ковид-сертификатах

Руководитель "Молодёжки ОНФ", депутат Госдумы Игорь Кастюкевич в беседе с Лайфом поддержал заявление секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, объяснившего предложение партии отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах.

Данный законопроект в последнее время является самым обсуждаемым среди граждан, отметил Кастюкевич. По его словам, у него не проходит ни одного приёма, чтобы жители не приходили с вопросами по данной теме. Одни, как пояснил депутат, высказываются против ограничений, другие — удивляются, почему до сих пор их ещё не ввели.

"Сейчас, когда ситуация с ковидом меняется каждый день, важно сосредоточиться на конкретной и реальной помощи людям. <...> Нужно усиливаться и быть готовым оказать оперативную помощь там, где она нужна", — подчеркнул собеседник.

Кастюкевич добавил, что команда "Молодёжки ОНФ" работает с самого начала пандемии коронавируса. В частности, активисты помогали врачам, а также доставляли продукты и лекарства одиноким пенсионерам.