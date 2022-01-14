Самолёт из Алма-Аты, сделавший два круга по техпричинам, приземлился в Шереметьево
По данным сервиса Flightradar24, борт сделал петлю недалеко от аэропорта, а также два круга в зоне ожидания перед посадкой.
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Самолёт, выполнявший рейс из Алма-Аты в Москву, сделал два круга в зоне Шереметьево по техническим причинам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
"В зоне ожидания аэропорта Шереметьево самолёт Airbus A-321 рейсом Алма-Аты — Москва зашёл на второй круг по техническим причинам", — указал собеседник агентства.
Согласно данным сервиса Flightradar24, борт сделал петлю недалеко от аэропорта, а также два круга в зоне ожидания перед посадкой. В настоящее время самолёт успешно приземлился.
Ранее Лайф рассказывал, что в аэропорту Алма-Аты накануне, 13 января, приземлился первый рейс после массовых беспорядков. Самолёт Air Astana из Антальи совершил посадку в 08:30 по местному времени.
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