Самолёт из Алма-Аты, сделавший два круга по техпричинам, приземлился в Шереметьево

Самолёт, выполнявший рейс из Алма-Аты в Москву, сделал два круга в зоне Шереметьево по техническим причинам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

"В зоне ожидания аэропорта Шереметьево самолёт Airbus A-321 рейсом Алма-Аты — Москва зашёл на второй круг по техническим причинам", — указал собеседник агентства.

Согласно данным сервиса Flightradar24, борт сделал петлю недалеко от аэропорта, а также два круга в зоне ожидания перед посадкой. В настоящее время самолёт успешно приземлился.