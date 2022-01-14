"Ой, какой ужас": Ахеджакова резко высказалась о ремейке "Иронии судьбы" с Таней-афроамериканкой

Впрочем, американская версия культовой советской киноленты полна и других сюрпризов. Так, Ипполита в ней играет китаец Льюис Танн. А Барбару Брыльску вообще заменили племянницей Джулии Робертс.

В США подходят к концу съёмки ремейка культового советского фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром". Тем временем актриса Лия Ахеджакова, сыгравшая роль подруги Нади в оригинальной картине, прокомментировала свою замену.



Артистка призналась, что была шокирована выбором режиссёра Марюса Вайсберга, который предложил афроамериканке сыграть в ремейке её героиню Таню. Известно, что Фикиле Мктвала родилась в Южной Африке, а сейчас живёт в Нью-Йорке и играет в театре на Бродвее.

"Ой, какой ужас. Вы знаете. <...> Меня про эту "Иронию судьбы" уже замучили. Ну, и ради Бога, мы тоже снимаем их версии. Я бы круче сказала: наплевать на неё. Не до этого, вот право! Не до этого!" — цитирует kp.ru Ахеджакову.

Впрочем, американская версия киноленты полна и других сюрпризов. Так, Ипполита в ней играет китаец Льюис Танн. А Барбару Брыльску вообще заменили племянницей Джулии Робертс Эммой.

Напомним, оригинальную "Иронию судьбы" в 1975 году снял режиссёр Эльдар Рязанов, на телевизионные экраны фильм вышел 1 января 1976 года, с тех пор стало традицией показывать его в Новый год. Лента является авторской экранизацией пьесы Эмиля Брагинского и Рязанова "С лёгким паром! или Однажды в новогоднюю ночь…". В картине сыграли Андрей Мягков, Барбара Брыльска, Юрий Яковлев, Лия Ахеджакова, Валентина Талызина, Александр Ширвиндт, Георгий Бурков, Александр Белявский.