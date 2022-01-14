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В Бенине одобрили российскую антиковидную вакцину "Спутник лайт"

Отмечается, что препарат демонстрирует высокую эффективность против штамма "омикрон" и уже зарегистрирован более чем в 30 странах.

14 января, 11:45

© ТАСС / Алексей Смышляев

Российская однокомпонентная вакцина "Спутник лайт" одобрена в Республике Бенин как отдельный препарат и универсальная бустерная вакцина. Об этом сообщается в "Твиттере" Sputnik V.

"Спутник лайт" теперь разрешён в Бенине. Он демонстрирует высокую эффективность против "омикрона" и в настоящее время зарегистрирован более чем в 30 странах, поскольку спрос на него во всём мире растёт", — уточняется в посте.

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Как добавили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), регистрация прошла в рамках ускоренной процедуры.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что "Спутник V" не нуждается в модификации под "омикрон". По его словам, благодаря своей конфигурации препарат даёт более широкий спектр антител, чем зарубежные аналоги.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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