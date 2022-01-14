В Бенине одобрили российскую антиковидную вакцину "Спутник лайт"

Российская однокомпонентная вакцина "Спутник лайт" одобрена в Республике Бенин как отдельный препарат и универсальная бустерная вакцина. Об этом сообщается в "Твиттере" Sputnik V.

"Спутник лайт" теперь разрешён в Бенине. Он демонстрирует высокую эффективность против "омикрона" и в настоящее время зарегистрирован более чем в 30 странах, поскольку спрос на него во всём мире растёт", — уточняется в посте.

Как добавили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), регистрация прошла в рамках ускоренной процедуры.