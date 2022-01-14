Депутат Хубезов поддержал решение отложить рассмотрение законопроекта о ковид-сертификатах

Это связано с необходимостью внести некоторые поправки в документ в связи с распространением нового омикрон-штамма.

Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов поддержал решение временно отложить рассмотрение законопроекта, который предусматривает введение ковидных сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест. Документ требует дальнейшей проработки, заметил парламентарий.

"Решение отложить законопроект правильное. Как дальше будет всё развиваться, будет видно. Мы не до конца понимаем, что будет с новым штаммом "омикрон", и плюс в законопроекте есть определённые "серые места", которые нужно доработать", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Как предполагалось, нормы, касающиеся использования ковид-сертификатов, должны действовать до 1 июня 2022 года. Граждане, не получившие QR-код, до 1 февраля могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест для посещения общественных мест, после этого такая возможность будет только у людей с медотводом, сказано в тексте проекта закона.