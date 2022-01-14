По стопам Дзюбы: Новичок "Спартака" Николсон отказался играть за сборную своей страны
Своё решение он объяснил тем, что намерен адаптироваться в новом для себя клубе после недавнего перехода.
Шамар Николсон. Фото © ФК "Спартак-Москва"
Новобранец "Спартака" Шамар Николсон отказался от вызова в стан сборной Ямайки на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022, сообщает Jamaica Star.
Как заявил источник, своё решение нападающий объяснил тем, что хочет адаптироваться в "Спартаке" и новых для себя реалиях после перехода из бельгийского "Шарлеруа". Отметим, что ближайшие матчи сборная Ямайки проведёт 28 и 31 января, а также 3 февраля.
Ранее Лайф рассказывал об аналогичном случае в сборной России. 20 сентября прошлого года нападающий Артём Дзюба впервые после Евро-2020 попал в расширенный состав сборной России. На следующий день 33-летний форвард отказался от игры за национальную команду, объяснив, что пока не набрал форму. Перед ноябрьскими матчами тренерский штаб сборной России не стал вызывать Дзюбу. Позднее Карпин заявил, что никто из наставников национальной команды не надеялся на форварда при формировании заявки на ноябрьские игры.
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