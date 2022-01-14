Как заявил источник, своё решение нападающий объяснил тем, что хочет адаптироваться в "Спартаке" и новых для себя реалиях после перехода из бельгийского "Шарлеруа". Отметим, что ближайшие матчи сборная Ямайки проведёт 28 и 31 января, а также 3 февраля.