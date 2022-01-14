Вирусолог Альтштейн объяснил, как определить омикрон-штамм ковида

Существует два способа определения штамма коронавируса — с помощью специальной тест-системы (ПЦР) на ту или иную разновидность либо комбинированной системы, которая покажет сразу несколько определённых вариантов инфекции. Об этом рассказал профессор вирусологии, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Но самый лучший способ отличить один штамм от другого — это геномное секвенирование. Это когда вы определяете последовательность нуклеотидов. Это сейчас делается довольно быстро, за пару дней, но нужно специальное оборудование", — приводит его слова телеканал "360".

Вирусолог заметил, что подобных лабораторий немного, в России этим занимается Роспотребнадзор, также специальный центр есть в Санкт-Петербурге и в некоторых научных учреждениях.

Альтштейн добавил, что, согласно результатам исследований, омикрон-штамм вскоре будет доминировать в России. По его словам, при эпидемии, которая вызвана определённым штаммом, вначале он составляет какой-то процент от других, такая же история была с "дельтой".

"Вот сейчас начнётся повышение заболеваемости — такое, относительно резкое. Несколько дней происходит повышение не очень большое, а потом поднимается значительно — для "омикрона" это характерно. Я думаю, что уже на следующей неделе "омикрон" завоюет всю Россию", — заключил учёный.