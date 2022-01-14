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Певец Кортнев сравнил совместную жизнь с актрисой Юлией Рутберг с амбулаторным лечением

По словам музыканта, они сходились, жили некоторое время как семья, но потом расходились и занимались каждый своим делом.

14 января, 11:49

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин, Сергей Бобылев

Лидер популярной группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев сравнил отношения с актрисой Юлией Рутберг с амбулаторным лечением.

"Мы с ней ни разу не заговаривали ни о браке, ни о рождении детей. На каком-то там третьем-четвёртом году нашей совместной жизни я даже придумал определение для этого. Я это называл амбулаторная семья. А амбулаторное лечение — это когда ты приходишь в поликлинику, получаешь лечение и уходишь из неё", — рассказал он в эфире передачи "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия-1".

По словам музыканта, они сходились, жили некоторое время как семья, но потом расходились и занимались каждый своим делом. Причём речь не идёт об изменах, подчеркнул Кортнев. Помимо того, он признался, что общей квартиры с Рутберг не было, как и скандалов или ссор.

"Мы прожили вместе 10 лет. Но не хотели жить семьёй", — заключил Кортнев.

Алексей Кортнев — солист и лидер группы "Несчастный случай". Родился в октябре 1966 года в Москве. Первой женой Кортнева была певица, поэтесса, композитор Ирина Богушевская. В 1988 году у них родился сын Артемий. Затем он женился второй раз на актрисе театра и кино Юлии Рутберг. Детей у них не было. Третьей женой Кортнева стала гимнастка Амина Зарипова, которая родила Кортневу четверых детей. У музыканта также есть внебрачный сын Никита. Подробнее о творческом пути и личной жизни артиста читайте на uznayvse.ru.

Ранее Лайф писал, что в ноябре 2021 года Алексей Кортнев стал отцом в шестой раз. Музыкант с женой тщательно скрывали грядущее пополнение, поэтому для поклонников эта новость оказалась неожиданной.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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